В Красноярске выявлен штамм «омикрон»

Дмитрий Горяев, главный санитарный врач Красноярского края рассказал о том, что за неделю пять человек заразились новым штаммом коронавируса «омикрон». Они прилетели в Красноярск из-за границы.
Больные и контактировавшие с ними находятся на карантине.
Напомним, за сутки от коронавируса умерли 23 человека. Всего же с начала пандемии — 9 098.
Подтверждённых диагнозов на 16 января — 350. С начала пандемии — 177 513.
Вылечили 162 367 человек (+ 244 за сутки).
Под медицинским наблюдением находятся 1 152 жителя Красноярского края.
4 692 647 тестов на коронавирус проведено с начала пандемии (+ 7 333 за последние сутки).
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев