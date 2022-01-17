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В Красноярске выявлен штамм «омикрон»

Главная Общество
Красноярск
10:10 17 Января 2022
в красноярском крае, общество, происшествия, красноярск, заболевание
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Дмитрий Горяев, главный санитарный врач Красноярского края рассказал о том, что за неделю пять человек заразились новым штаммом коронавируса «омикрон». Они прилетели в Красноярск из-за границы.

Больные и контактировавшие с ними находятся на карантине.

Напомним, за сутки от коронавируса умерли 23 человека. Всего же с начала пандемии — 9 098.

Подтверждённых диагнозов на 16 января — 350. С начала пандемии — 177 513.

Вылечили 162 367 человек (+ 244 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 1 152 жителя Красноярского края.

4 692 647 тестов на коронавирус проведено с начала пандемии (+ 7 333 за последние сутки).

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев  

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