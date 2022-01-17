22-летняя красноярка обманула покупателя и продала несуществующие продукты

Следственный отдел завершил расследование уголовного дела жительницы Красноярска, обвиняемой в мошенничестве.

В полицию обратилась 37-летняя красноярка. Она рассказала, что её обманули и украли почти 20 тысяч рублей. Как оказалось, в группе одного из мессенджеров женщина увидела объявление о продаже молочной продукции, мяса и икры по выгодной цене. Она связалась с продавцом и сделала заказ, продавец при этом попросила покупателя оплатить частично заказ. Потерпевшая перевела деньги. Злоумышленница обещала доставить продукты в течение дня, но женщина так и не получила заказ.

Подозреваемой оказалась ранее судимая за имущественные преступления 22-летняя жительница Красноярска, которая и не планировала осуществлять заказ. Она разместила объявление о продаже товаров, которых у неё на самом деле не было, чтобы похитить деньги потенциальных покупателей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Максимальное наказание — до 5 лет лишение свободы.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.

Фото: © Евгений Одиноков / РИА новости