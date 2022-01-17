Телеканал «Енисей» извинился за высказывания своего собкора о Норильске

Телеканал "Енисей" извинился перед норильчанами за высказывания своего собкора. Мария Зарукина приехала в Норильск и опубликовала серию постов о погоде, качестве жилья и продуктах в магазине. По её мнению город был «отстоем» и «адом на земле», а на одном показала неприличный жест.

Местные жители такое поведение не оценили, хотя нашлись и те, кто с её мнением о проблемах согласился. Сама Мария призвала пользователей относиться к её постам с юмором и закрыла доступ в инстаграм. Руководство «Енисея» извинилось за свою сотрудницу.

«Мы не разделяем этого мнения, и нам очень жаль, что наша сотрудница позволила себе такие высказывания в адрес вашего города, – обратилась к жителям Норильска главред Татьяна Киреева. — Мы считаем, что такие заявления недопустимы, и разделяем реакцию общественности на эти слова. Уверены, сама Мария Зарукина тоже сожалеет об этом».