В Красноярске сотрудника клиники оштрафовали на 50 тысяч рублей за кражу денег с карты пациента

Как рассказали в ГУ МВД России по красноярскому краю, следователи доказали вину 29-летнего мужчины в краже денег с банковской карты.

В сентябре в полицию обратился потерпевший, рассказав, что находился в одном из медицинских центров. На время лечения он сдал сотрудникам клиники свои личные вещи, в том числе и телефон. После выписки он обнаружил, что с его банковской карты похищены денежные средства.

Выяснилось, что к краже причастен ранее не судимый сотрудник медицинского центра. Он на рабочем месте играл в онлайн-казино. Потратил все свои деньги и желая играть дальше, взял из сейфа телефон пациента. С помощью мобильного банка он перевёл на свой счёт 360 тысяч рублей и пополнил лицевой счёт в приложении онлайн-казино. Мужчина собирался вернуть деньги после выигрыша. Во время следствия он возместил ущерб потерпевшему.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков