В Берёзовском районе в ДТП погибли три человека

16 января в Берёзовском районе на 8-м км автодороги «Малый обход» г. Красноярск произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей.

Автомобиль Honda Fit, двигаясь со стороны Сосновоборска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

В автомобиле Honda Fit погибли три человека — женщина-водитель 1984 года рождения и двое детей (мальчик 2013 г.р. и девочка 2014 г.р).

В УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю напоминают водителям об опасности выезда на полосу встречного движения, в местах, где это запрещено. Госавтоинспекторы рекомендуют не рисковать и выполнять обгон лишь в разрешённых местах и убедившись в безопасности манёвра.

Фото: 24.мвд.рф