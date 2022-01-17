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В Берёзовском районе в ДТП погибли три человека

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Красноярск
08:54 17 Января 2022
дтп, в красноярском крае, общество, происшествия, смерть
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16 января в Берёзовском районе на 8-м км автодороги «Малый обход» г. Красноярск произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей.

Автомобиль Honda Fit, двигаясь со стороны Сосновоборска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

В автомобиле Honda Fit погибли три человека — женщина-водитель 1984 года рождения и двое детей (мальчик 2013 г.р. и девочка 2014 г.р).

В УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю напоминают водителям об опасности выезда на полосу встречного движения, в местах, где это запрещено. Госавтоинспекторы рекомендуют не рисковать и выполнять обгон лишь в разрешённых местах и убедившись в безопасности манёвра.

Фото: 24.мвд.рф

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