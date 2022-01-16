В полиции назвали фейком информацию о новом виде мошенничества в Красноярском крае

Среди жителей Зеленогорск c помощью мессенджеров со ссылкой на правоохранительные органы распространяется информация. Якобы мошенники просят людей принять участие в опросе, после проведения определённых действий, злоумышленники получают доступ к телефону и банковскому счёту.

Отделом МВД России по ЗАТО г. Зеленогорска вышеуказанная информация не распространялась. Жалоб не поступало.

В полиции просят при получении подобных сообщений и их распространении использовать актуальные сведения. Не рассылать «вирусные» сообщения в чатах, вводящие в заблуждение.

Не распространяйте персональные данные, при разговоре по телефону с незнакомцами, кем бы они не представлялись. Чтобы не стать жертвой мошенников, обратитесь в ту организацию, из которой якобы позвонили. Уточните, действительно ли их представители с вами связывались.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков