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В Красноярске пропал 15-летний подросток

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Красноярск
12:31 16 Января 2022
красноярск, общество, происшествия, подросток
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Николай Павшок 15 января в 15:30 ушёл из дома (г. Красноярск, ул. Апрельская, 3). 
На вид ему 16-18 лет, рост 182 см, худощавого телосложения, волосы короткие тёмно-русые, глаза карие.

Был одет в короткий серый пуховик с капюшоном, чёрные штаны с резинками снизу, белые кроссовки с оранжевыми шнурками.

С собой у него паспорт и телефон.

Всем, кому известно местонахождении Павла, сообщайте по телефонам: 8 (391) 260-49-51 дежурная часть ОП № 3; 112; 8-950-99-66-066 (волонтёры).

Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk; © Мария Девахина / РИА Новости   

В Красноярске пропал 15-летний подросток

 

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