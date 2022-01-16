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В Красноярском крае выделили экономические макрорайоны

Главная Общество
Красноярск
15:39 16 Января 2022
экономика, в красноярском крае, общество, правительство
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Как рассказали в правительстве Красноярского края, министр экономики региона Анна Гарнец провела совещания с главами муниципальных образований экономических макрорайонов (на данный период их два и один находится в стадии разработки).

Канско-Абанский экономический район включает в себя Канск, Абанский, Дзержинский, Иланский, Канский, Нижнеингашский, Тасеевский районы.

Южный макрорайон объединяет Минусинск, Ермаковский, Идринский, Каратузский, Краснотуранский, Курагинский, Минусинский, Шушенский районы.

Также предложено создать Лесосибирский макрорайон. Он объединит Енисейск, Лесосибирск, Енисейский, Мотыгинский, Северо-Енисейский районы, в будущем, возможно, в него включат Казачинский район и Пировский муниципальный округ.

— У каждого города, района, округа свой бюджет и свои планы развития, но реальность выходит далеко за пределы муниципальных документов. Те муниципальные образования, которые за период рыночных отношений в России «обросли» ещё и активными кооперационными связями между хозяйствующими субъектами, мы решили выделить в экономические макрорайоны, которые будем финансово поддерживать в рамках госпрограммы по комплексному территориальному развитию. Если есть возможность получить мультипликативные экономические эффекты при условии снятия инфраструктурных ограничений, то их нужно снять, - отметила Анна Гарнец.

Пример снятия инфраструктурного ограничения - строительство Высокогорского моста, введение в эксплуатацию которого будет способствовать появлению нового малого и крупного бизнеса в Лесосибирском макрорайоне.

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