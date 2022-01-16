Активисты организовали сбор подписей в защиту красноярского ипподрома

Такая информация появилась в социальных сетях.

— Мы просим приложить усилия для сохранения исторического наследия и верим, что в Красноярске в преддверии его 400-летия достаточно сил, средств и желания решить проблему с одним из его самых значимых исторических мест, написали в группе социальной сети “ВКонтакте” “Красноярский ипподром”.

Активисты создали петицию, которую предлагают подписать неравнодушным.

Напомним, Леонид Шорохов, заместитель председателя правительства края — министр сельского хозяйства и торговли сказал, что нет оснований для передачи ипподрома из федеральной в краевую собственность.

Он подчеркнул, что объявление о продаже и факт продажи — разные вещи. Процесс может длиться не один год.

— Мы прорабатываем варианты, чтобы предоставлять услуги, которые оказывал красноярский ипподром. К примеру, емельяновский ипподром «Мустанг» может в два раза увеличить мощности по содержанию и обслуживанию лошадей для сопровождения краевого коневодства. Основная задача — дать людям, детям, с ограниченными возможностями здоровья и преодолевающими последствия тяжёлых заболеваний, возможность заниматься иппотерапией, — отметил заместитель председателя правительства края — министр сельского хозяйства и торговли.

В частности, прорабатываются с ректором аграрного университета Натальей Пыжиковой варианты предоставления учебно-спортивным комплексом коневодства, являющийся площадкой вуза, новых видов услуг, в том числе занятий иппотерапией. На ферме в Емельяновском районе «Коза-дереза» содержат 16 лошадей, там расположен красноярский центр иппотерапии. Занятия проводят квалифицированные специалисты. Если будет необходимо, глава хозяйства Андрей Болсуновский готов увеличить мощности конной площадки.

Фото: vk.com/ippodrom24