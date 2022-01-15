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319 человек в Красноярском крае заболели коронавирусом за сутки

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Красноярск
19:43 15 Января 2022
общество, красноярск, происшествия, в красноярском крае, заболевание
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За сутки от коронавируса погибли 25 человек. Всего же с начала пандемии — 9 075.

Подтверждённых диагнозов на 15 января — 319. С начала пандемии — 177 163.

Вылечили 162 123 человека (+ 249 за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 1 109 жителей Красноярского края.

4 685 114 тестов на коронавирус проведено с начала пандемии (+ 7 797 за последние сутки).

Напомним, Правительство РФ решило отложить рассмотрение закона о QR-кодах. Причиной называют распространение новой коронавирусной инфекции «омикрон».

— "Единая Россия" считает единственно правильным решением отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах. Его готовили в условиях четвёртой волны коронавируса. Можем прогнозировать определённое развитие событий и сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче - помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям, – заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Как следует из законопроекта, с 1 июня 2022 года при посещении общественных мест, люди с медотводом могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Кроме этого, россияне обязывались предъявлять QR-коды при проезде на железнодорожном и авиационном транспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии этого проекта с рассмотрения.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев 

 

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