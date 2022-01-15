В воздухе Красноярска в 4,9 раз превышено содержание оксида азота

Об этом свидетельствуют данные мониторинга атмосферного воздуха в Красноярске, размещённые на сайте Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Как сообщает ведомство, 15 января отобрано и исследовано 7 проб атмосферного воздуха.

Гигиенический норматив превышен в 4 пробах воздуха по оксиду азота в 4,9 раза, по диоксиду азота в 1,9 раза. Кроме этого, по взвешенным частицам РМ10 - в 1,6 раза и по взвешенным частицам РМ2.5 - в 2,9 раза.

Напомним, режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Красноярске действует с 14 января с 15:00 до 17 января до 15:00.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю усилили мониторинг за уровнем загрязнения воздуха.

Отметим, что во время режима НМУ жителям города рекомендуют ограничить посещение улиц.