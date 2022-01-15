В шести районах Красноярского края установят новые спортивные площадки за 17 млн рублей

В этом году универсальные спортивные площадки ГТО установят в Балахтинском, Дзержинском, Казачинском, Кежемском, Северо-Енисейском и Уярском районах. Об этом сообщили на сайте правительства Красноярского края. На установку предусмотрены средства федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» (более 17 млн рублей).

За три предыдущих года реализации проекта построено 32 площадки, адреса их возведения выбираются с учётом мнения жителей. Обычно они располагаются в центре поселения или города, вблизи общеобразовательных, а также спортивных школ. На спортивных объектах занимаются все желающие.

На площадках безопасное покрытие, тренажёры, спортивные снаряды. Можно тренироваться и выполнять нормативы комплекса ГТО.

— Для того, чтобы поднять в регионе уровень занимающихся спортом до 51 % к 2024 году, необходимо создать условия для занятий, - отметил первый заместитель министра спорта Красноярского края Роман Сотников.

Напомним, в с. Сухобузимское в декабре открылись современная площадка ГТО и модернизированный крытый ледовый корт. Эти объекты находятся рядом с построенным в этом году физкультурно-оздоровительным комплексом.

Фото: пресс-служба министерства спорта Красноярского края