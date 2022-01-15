В Красноярске стартовал конкурс ледовых скульптур

«Зима на Стрелке» дополнится ледяными композициями, к созданию которых приступили 10 команд студентов. Молодёжный конкурс ледовых скульптур проходит в рамках XVI Зимнего суриковского фестиваля искусств, сообщили на сайте правительства Красноярского края.
— Большая часть участников создают ледяные композиции впервые. Мы постараемся помочь художникам раскрыть свой замысел и будем рады, если кто-то из них всерьёз заинтересуется этим искусством и будет стремиться к настоящему мастерству, – отметил президент красноярского городского общественного фонда декоративно-изобразительного сибирского искусства (Дикси) Александр Зайцев.
Площадку, где работают над конкурсными фигурами, посетил мэр Красноярска Сергей Ерёмин.
— Много лет в январе Красноярск становился площадкой международного фестиваля «Волшебный лёд Сибири». Уже второй год из-за коронавирусных ограничений организаторы берут паузу. В этом году мы решились на этот конкурс, чтобы дать возможность студентам-художникам создать свои первые ледовые скульптуры, – сказал Сергей Ерёмин.