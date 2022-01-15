В Красноярске стартовал конкурс ледовых скульптур

«Зима на Стрелке» дополнится ледяными композициями, к созданию которых приступили 10 команд студентов. Молодёжный конкурс ледовых скульптур проходит в рамках XVI Зимнего суриковского фестиваля искусств, сообщили на сайте правительства Красноярского края.

— Большая часть участников создают ледяные композиции впервые. Мы постараемся помочь художникам раскрыть свой замысел и будем рады, если кто-то из них всерьёз заинтересуется этим искусством и будет стремиться к настоящему мастерству, – отметил президент красноярского городского общественного фонда декоративно-изобразительного сибирского искусства (Дикси) Александр Зайцев.

Площадку, где работают над конкурсными фигурами, посетил мэр Красноярска Сергей Ерёмин.