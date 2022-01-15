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17 января мобильная поликлиника начнёт работу в Уярском районе

Главная Общество
Красноярск
12:42 15 Января 2022
общество, здравоохранение, в красноярском крае, медицина
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Цель передвижного консультативно-диагностического центра "Мобильная поликлиника "Здоровье" – сделать доступными современные методы диагностики и лечения для жителей всех территорий Красноярского края.

Консультативно-диагностический комплекс «Мобильная поликлиника» краевой больницы в составе Автопоезда "Здоровье" в январе будет работать в Центральной группе районов:

17–20 января в Уярском районе;

21, 24 и 25 января в Манском районе;

26-28 января – в пгт. Кедровый.

Как сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края, состав выездной бригады медиков формируется по заявкам районных больниц. Ежегодно мобильная поликлиника посещает более 20-ти районов Красноярского края, в пути проводит более 120 дней. В составе мобильной поликлиники маммографический кабинет, кабинет цифровой флюорографии, кардиомобиль, кабинеты терапевта, лабораторной диагностики, гинеколога-уролога, ЛОРа, офтальмолога, кабинет УЗИ-диагностики.

Напомним, в декабре бригада медиков передвижного консультативно-диагностического центра «Мобильная поликлиника» работала в Нижнеингашском, Богучанском и Мотыгинском районах.

Фото: kraszdrav.ru 

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