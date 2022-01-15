17 января мобильная поликлиника начнёт работу в Уярском районе

Цель передвижного консультативно-диагностического центра "Мобильная поликлиника "Здоровье" – сделать доступными современные методы диагностики и лечения для жителей всех территорий Красноярского края.
Консультативно-диагностический комплекс «Мобильная поликлиника» краевой больницы в составе Автопоезда "Здоровье" в январе будет работать в Центральной группе районов:
17–20 января в Уярском районе;
21, 24 и 25 января в Манском районе;
26-28 января – в пгт. Кедровый.
Как сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края, состав выездной бригады медиков формируется по заявкам районных больниц. Ежегодно мобильная поликлиника посещает более 20-ти районов Красноярского края, в пути проводит более 120 дней. В составе мобильной поликлиники маммографический кабинет, кабинет цифровой флюорографии, кардиомобиль, кабинеты терапевта, лабораторной диагностики, гинеколога-уролога, ЛОРа, офтальмолога, кабинет УЗИ-диагностики.
Напомним, в декабре бригада медиков передвижного консультативно-диагностического центра «Мобильная поликлиника» работала в Нижнеингашском, Богучанском и Мотыгинском районах.
Фото: kraszdrav.ru