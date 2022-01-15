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В Красноярске 12 детей получили черепно-мозговую травму на горках за новогодние праздники

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Красноярск
10:07 15 Января 2022
дети, красноярск, общество, происшествия, травма
Фотография © admkrsk.ru
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Как рассказал заведующий детским нейрохирургическим отделением КМКБ № 20 имени И. С. Берзона Юрий Савельев, за новогодние праздники в детскую хирургическую неотложку больницы доставили с травмами, полученными при катании с горы, 31 ребёнка. Десяти детям потребовалась госпитализация. 12 человек получили черепно-мозговую травму разной степени тяжести. У одного - перелом костей лицевого скелета, ещё один ребёнок - с компрессионным переломом поясничного отдела позвоночника. 17 детей получили ушибы мягких тканей.

В министерстве здравоохранения Красноярского края напомнили:

  • Самыми опасными считаются катания на «диких» трассах, которые не приспособлены к спуску на «плюшках» и ледянках. Там дети могут столкнуться с деревьями и столбами, неудачно подскочить на кочке или выехать на дорогу.
  • Выбирайте пологие, удалённые от дороги горки. С достаточным местом для остановки, с безопасной зоной подъёма, отсутствием на пути препятствий. Горка не должна располагаться рядом с не полностью замёрзшим водоёмом. На снежной горке должны отсутствовать кочки, трамплины, обледенелые или бесснежные участки.
  • Одевайтесь тепло и избегайте предметов одежды, которые могут попасть под движущиеся санки (лыжи).
  • Оборудование для катания должно быть безопасным и в хорошем рабочем состоянии. Не используйте для катания с не предназначенные для этого предметы, не связывайте санки или «ватрушки» между собой, не привязывайте их к транспорту.
  • Не спускайтесь с горы стоя на санках, а также спиной или головой вперёд. Не ложитесь на живот. Также важно соблюдать дистанцию, чтобы не столкнуться с другими. 
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