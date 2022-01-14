В 2021 году красноярские «Столбы» посетили более 900 тысяч туристов

В 2021 году нацпарк «Красноярские Столбы» посетили около 900 тысяч человек. Для сравнения, годом ранее парк посетило 814 тысяч человек, то на 10% меньше. Руководство связывает увеличение турпотока с благоустройством территории.

«Взаимодействие краевых властей и федерального нацпарка помогает решить ряд важнейших проблем в экотуризме. Созданию туристической инфраструктуры и новых обустроенных мест отдыха удалось «разгрузить» заповедную территорию, а также снизить нагрузку на «Столбы», – отмечает директор нацпарка Вячеслав Щербаков.

Как показали исследования, 80 % посетителей «Столбов» – жители Красноярска в возрасте от 19 до 55 лет. В среднем красноярцы посещают рекреационную зону нацпарка 1 или 2 раза в месяц.

Фото: © Фото : Администрация Губернатора Красноярского края