Туристов в Минусинск будут завлекать помидорами

В Минусинске запустят «томатный» маршрут для туристов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на организатора проекта «Вкусный туризм» Алены Шевергиной, гостей томатной столицы края ждут мастер-классы и встречи с людьми, вырастившими рекордные по размеру помидоры.

«Раньше приезжавшие на праздник увозили ведра с помидорами, что было не совсем для них удобно. Поэтому мы дадим возможность своими руками переработать томаты и сделать для себя натуральный томатный сок, баночку вяленых помидор или пастилу», – рассказала Алена Шевергина, которая добавила, что 500 тысяч рублей средств гранта будут направлены на покупку необходимого оборудования.

Напомним, по результатам первого конкурса грантов для турпроектов на юге региона поддержали 10 проектов, а общая сумма субсидий в этом году составит около 4,8 млн рублей.

Фото: © Sputnik / Мурад Оруджев