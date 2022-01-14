В Красноярском крае стартовал приём заявок на конкурс фестиваля «МИР Сибири»

15 января в Красноярском крае стартует приём заявок на Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири» 2022 года. В этом году он пройдёт с 8 по 10 июля в Шушенском.

«В нашей стране 2022-й объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Надеемся, это привлечёт новых участников конкурса и поможет провести мероприятие в привычном формат», – отметил заместитель исполнительного директора фестиваля Дмитрий Сиротинин.

Заявки можно подать на на официальном сайте фестиваля до конца марта. К участию приглашаются профессиональные и самодеятельные коллективы, сольных исполнителей этнической музыки и танцев, мастеров декоративно-прикладного творчества. Претендентам нужно прислать видеозаписи выступлений и презентации работ.

Положение и контакты координаторов конкурса опубликованы на festmir.ru

Фото: krskstate.ru