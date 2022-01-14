Глава Красноярска прокомментировал ситуацию с продажей ипподрома на улице Соревнований

Глава Красноярского края прокомментировал выставление на торги ипподрома на улице Соревнований. В частности, Сергей Ерёмин сообщил журналистам, что жильё здесь строить нельзя.

«Многие задают мне вопрос, а что может быть построено на месте ипподрома? Люди опасаются, что всё застроят домами. По генеральному плану там зона рекреации. Строительство жилья в соответствии с градостроительной документацией там невозможно», – отметил Сергей Ерёмин.

Напомним, что торги заявлены на март. Начальная цена – 600 млн рублей. Сообщается, что «Росипподромы» признал актив, в который входят 9 зданий общей площадью 4 355,50 кв.метров и 5 земельных участков площадью 165 303 кв. метров, непрофильным.

Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов