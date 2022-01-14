На правом берегу Красноярска может появится аналог проекта «В центре Мира». Об этом рассказал глава города Сергей Еремин в эфире телеканала «Енисей». Концепцию будущего пространства уже начали продумывать.

«„В центре Мира“ не административный проект, его делали люди, и мы прислушивались к каждому слову. На правом берегу я хочу придумать аналог этому проекту. Я очень трепетно отношусь к сохранению баланса берегов, поэтому есть такая задача в этом году — что-то попробовать организовать и на правом берегу», — отметил Сергей Ерёмин.

Напомним, что проект «В центре Мира» стартовал 5 июня и с тех пор организаторы получили десятки пожеланий от красноярцев. В частности, горожане просили повторить его зимой, во время зимних праздников.

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