На Путинском мосту после двух ДТП восстановлено движение

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, утром на мосту через р. Енисей, расположенном на 30 км автодороги «Глубокий обход г. Красноярска» произошли два ДТП с участием нескольких машин: четыре легковых автомобиля, четыре грузовых и пассажирский микроавтобус. В результате пять человек обратились за медицинской помощью.

Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортных происшествий.

Стабилизация ситуации находится на контроле полковника полиции Андрея Сиротинина, и.о. начальника УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Движение на мосту полностью восстановлено.

Фото: 24.мвд.рф