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На Путинском мосту после двух ДТП восстановлено движение

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Красноярск
15:54 14 Января 2022
общество, красноярск, происшествия, дтп
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Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, утром на мосту через р. Енисей, расположенном на 30 км автодороги «Глубокий обход г. Красноярска» произошли два ДТП с участием нескольких машин: четыре легковых автомобиля, четыре грузовых и пассажирский микроавтобус. В результате пять человек обратились за медицинской помощью.

Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортных происшествий.

Стабилизация ситуации находится на контроле полковника полиции Андрея Сиротинина, и.о. начальника УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Движение на мосту полностью восстановлено.

Фото: 24.мвд.рф

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