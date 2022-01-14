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В 2021 году Роспотребнадзор Красноярского края выписал 124 тысячи рублей штрафов за продажу вейпов подросткам

Главная Общество
Красноярск
15:50 14 Января 2022
в красноярском крае, роспотребнадзор
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В 2021 году сотрудники Роспотребнадзора возбудили 19 административных дел о продаже вейпов без маркировки подросткам. На сегодняшний день рассмотрены шесть. Сумма штрафов составила 124 тысячи рублей.

«Многие считают курение таких устройств безопасной заменой обычным табачным изделиям. Но медики уверяют, что вейпы наносят существенный вред организму. Особенно большой риск они несут для детей, подростков, беременных женщин и пожилых людей», – отметили в ведомстве.

Так, в Бийске после курения вейпа скончался 12-летний мальчик, а две девушки 17 и 18 лет попали в больницу. 

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

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