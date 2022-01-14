За три года на развитие дорожной сети Красноярска потратят 1,54 млрд рублей

В 2022-2024 годах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» объём финансирования на развитие дорожной сети Красноярска составит 1,54 млрд рублей, рассказали в администрации города Красноярска.

В этом году в планах начать работы на надземном переходе на ул. Семафорная и подземном — на ул. Дубровинского. За счёт бюджета города в районе строящейся школы в микрорайоне «Бугач» завершат строительство пешеходного перехода через ул. Калинина, дороги в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова, на проспекте Молодёжный от дома № 31 до ул. Преображенской, а также на ул. Байкитская.

В 2023 году запланировано строительство транспортной развязки в микрорайоне «Тихие Зори», дорогу в границах ул. Гриболевская – ул. Соколовская – ул. Ольховая – ул. Черемуховая, а также реконструкция переулка Боготольский от ул. Копылова до ул. Новосибирская. Строительство дороги по ул. Космонавтов от ул. 9 Мая до ул. Ястынская запланировано на 2023-2024 годы.

Напомним, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Красноярске введена в эксплуатацию магистраль на ул. Мате Залки. На дороге сделали ливневую канализацию, смонтировали освещение, оборудовали остановки, пешеходные переходы и тротуары, нанесли разметку.

Это первый этап развития транспортной инфраструктуры в микрорайоне Северный. В следующем году начнут проектирование объекта «Автодорога по улице Космонавтов от улицы 9 Мая до улицы Ястынская», автодорога, которую планируют построить в 2023 году, будет соединяться с ул. Гайдашовка.

Также в этом году по нацпроекту стартовало строительство дороги в створе улицы Волочаевской от улицы Дубровинского до улицы Копылова (II этап), которая позволит жителям Академгородка и Студгородка ездить в центр, минуя при этом перекрёсток на Киренского. На данный момент проводится вынос сетей водоснабжения и канализации, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Кроме этого, подрядная организация демонтировала старое дорожное покрытие и начала отсыпку для нового. Укладывать асфальтобетонное покрытие будут весной.