Сотрудники ГИБДД просят соблюдать меры безопасности в морозы

Госавтоинспекторы просят водителей передвигаться только на исправных автомобилях. Иметь при себе трос, лопату, тёплую одежду, средства обогрева и набор продуктов на непредвиденный случай. Лучше воздержаться от поездок, рассказали в МО МВД России «Ачинский».

Чтобы обезопасить себя на дороге и стать заметнее для водителей в условиях недостаточной видимости, пешеходам нужно использовать световозвращающие элементы.

Во время движения в жилых зонах, около образовательных организаций, при приближении к пешеходным переходам водителям требуется снижать скорость, помните, в зимнее время тормозной путь увеличивается.

Фото: ачинск.24.мвд.рф