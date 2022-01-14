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Сотрудники ГИБДД просят соблюдать меры безопасности в морозы

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Красноярск
16:26 14 Января 2022
пешеходы, общество, в красноярском крае, мороз, гибдд, водитель, дороги
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Госавтоинспекторы просят водителей передвигаться только на исправных автомобилях. Иметь при себе трос, лопату, тёплую одежду, средства обогрева и набор продуктов на непредвиденный случай. Лучше воздержаться от поездок, рассказали в МО МВД России «Ачинский».

Чтобы обезопасить себя на дороге и стать заметнее для водителей в условиях недостаточной видимости, пешеходам нужно использовать световозвращающие элементы.

Во время движения в жилых зонах, около образовательных организаций, при приближении к пешеходным переходам водителям требуется снижать скорость, помните, в зимнее время тормозной путь увеличивается.

Фото: ачинск.24.мвд.рф

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