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В Ачинске пенсионерка перевела мошенникам 150 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
15:39 14 Января 2022
происшествия, общество, ачинск, мошенничество
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В полицию обратилась 64-летняя жительница Ачинска, которая рассказала, что ей позвонил неизвестный. Он представился специалистом службы безопасности банка и пояснил, что мошенники пытаются оформить на неё кредит. По его словам, для пресечения мошеннических действий необходимо оформить заём и положить деньги на безопасный счёт. Женщина через банкомат перевела на 10 абонентских номеров, которые продиктовал злоумышленник, по 15 тысяч рублей. Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, когда эти 150 тысяч рублей не поступили на счёт для погашения кредита, сообщается на сайте МО МВД России «Ачинский».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по статье — до 5 лет лишения свободы.

Фото: © Мария Девахина / РИА новости

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