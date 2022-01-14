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В Большеулуйском районе благодаря прокуратуре вдова ветерана обеспечена благоустроенным жильём

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Красноярск
14:59 14 Января 2022
происшествия, в красноярском крае, ветераны, жилье, общество, прокуратура
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Вдова ветерана Великой Отечественной войны проживала в аварийном, подлежащем сносу доме. В нём отсутствовали ванная комната, санузел, централизованная канализация, горячее водоснабжение. Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района незаконно сняла вдову с учёта нуждающейся в обеспечении жильём. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Прокуратура направила в суд заявление о признании незаконным постановления местной администрации и возложении обязанности предоставить вдове выдачу денег на приобретение жилья.

В итоге благодаря прокуратуре женщине предоставлена выплата более 1,8 млн рублей. Она приобрела благоустроенное жильё.

Фото: © Виталий Безруких / РИА Новости

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