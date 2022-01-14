В Большеулуйском районе благодаря прокуратуре вдова ветерана обеспечена благоустроенным жильём

Вдова ветерана Великой Отечественной войны проживала в аварийном, подлежащем сносу доме. В нём отсутствовали ванная комната, санузел, централизованная канализация, горячее водоснабжение. Администрация Сучковского сельсовета Большеулуйского района незаконно сняла вдову с учёта нуждающейся в обеспечении жильём. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Прокуратура направила в суд заявление о признании незаконным постановления местной администрации и возложении обязанности предоставить вдове выдачу денег на приобретение жилья.

В итоге благодаря прокуратуре женщине предоставлена выплата более 1,8 млн рублей. Она приобрела благоустроенное жильё.

Фото: © Виталий Безруких / РИА Новости