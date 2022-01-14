В Правительстве РФ решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах

Правительство РФ решило отложить рассмотрение закона о QR-кодах. Причиной называют распространение нового коронавирусной инфекции «омикрон».

«"Единая Россия" считает единственно правильным решением отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах. Его готовили в условиях четвертой волны коронавируса. Можем прогнозировать определенное развитие событий и сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче - помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям», – заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Как следует из законопроекта, с 1 июня 2022 года при посещении общественных мест, люди с медотводом могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Кроме этого, россияне обязывались предъявлять QR-коды при проезде на железнодорожном и авиационном транспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии этого проекта с рассмотрения.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев