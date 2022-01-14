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В Правительстве РФ решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах

Главная Общество
Красноярск
15:10 14 Января 2022
эпидемия, правительство
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Правительство РФ решило отложить рассмотрение закона о QR-кодах. Причиной называют распространение нового коронавирусной инфекции «омикрон».

 

«"Единая Россия" считает единственно правильным решением отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах. Его готовили в условиях четвертой волны коронавируса. Можем прогнозировать определенное развитие событий и сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче - помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям», – заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Как следует из законопроекта, с 1 июня 2022 года при посещении общественных мест, люди с медотводом могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Кроме этого, россияне обязывались предъявлять QR-коды при проезде на железнодорожном и авиационном транспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии этого проекта с рассмотрения.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Общество / НОВОСТИ
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