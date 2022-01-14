У красноярца, накопившего долг 6 миллионов рублей, изъяли Tоyota Land Cruiser 200

Как рассказали в ГУ ФССП по Красноярскому краю, судебные приставы и сотрудники ГИБДД во время рейда арестовали 20 автомобилей должников на сумму более 12 миллионов рублей.

В Советском районе проверяли автомобили с помощью специального аппаратно-программного комплекса, всего было выявлено порядка 30 должников.

Например, 47-летний красноярец накопил более 6 миллионов рублей долга, его автомобиль Tоyota Land Cruiser 200 поместили на спецстоянку. Арестовали машину и у 51-летнего владельца KIA, он накопил долг больше 500 тысяч рублей (большую часть составили неоплаченные налоги).

Пятеро красноярцев рассчитались с долгами на месте. Допустим, владелец Tоyota Land Cruiser Prado, чтобы избежать ареста машины, оплатил 200 тысяч рублей.

Напомним, у автовладельцев есть 10 дней на погашение задолженностей, после истечения срока для добровольной оплаты имущество будет направлено на оценку для дальнейшей реализации и взыскания денежных средств.

Фото: 24.мвд.рф