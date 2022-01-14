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В Красноярском крае капитальный ремонт провели в 1 262 домах

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Красноярск
14:00 14 Января 2022
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Фотография © admkrsk.ru
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За 2021 год капремонт в Красноярском крае провели в 1 262 домах (в 533 домах Красноярска, в 109 домах Канска, в Норильске — в 85, в Железногорске — в 75, в Назарово — в 51, в Зеленогорске — в 38, в Минусинске — в 35, в Шарыпово — в 26, в Ачинске и Сосновоборске — по 24 дому, в Енисейске — в 20 домах и в домах других городов и районов). Это 95 % от плана.

В частности, в 275 домах обновили крыши, 806 новых лифтов установили в 272 домах. Кроме этого, в 10 домах отремонтировали подвалы, в 201 доме установили новое газовое оборудование, систему электроснабжения заменили в 363 домах, в 65 домах отремонтировали фасад. Также в двух домах отремонтировали фундаменты, в 74 проложили новые инженерные сети, рассказали в правительстве Красноярского края

На этот год запланировано проведение капремонта ещё в 1 335 домах региона.

Напомним, в программу капремонта домов на 2023-2025 годы предварительно включены 2 867 домов. Каждый муниципалитет проведёт осмотр этих домов, чтобы сформировать планы ремонта в территориях.

Чтобы определить необходимость в капремонте конкретного конструктивного элемента дома либо рассмотреть возможность замены вида работ, проверки проведут совместно с управляющими компаниями. Также оценивается перспектива комплексного ремонта инженерных систем.

После проведения осмотров и учёта мнения жильцов Фонд капремонта начнёт конкурсы по отбору подрядчиков.

Отметим, с начала реализации программы капремонт прошёл практически в 5 000 многоквартирных домах. В этом году работу закончили в 895 домах, ещё в нескольких десятках домов капремонт продолжается.

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