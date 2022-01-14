Качество атмосферного воздуха в пос. Таёжный Богучанского района под контролем

В связи с тлением отходов лесопиления в промышленной зоне за пределами посёлка Таёжный на территории жилой застройки пос. Таёжный Богучанского района продолжается ежедневный мониторинг качества атмосферного воздуха.

С 30 декабря по 14 января на определение содержания загрязняющих веществ (азота оксид, азота диоксид, взвешенные вещества, сера диоксид, углерода оксид, формальдегид) выполнено 360 исследований. Превышения гигиенических нормативов регистрировались только 1 января в 3 пробах по диоксиду азота (от 1,1 до 1,6 раза). Об этом Дмитрий Горяев, главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю написал в своём Телеграм-канале.

Жалобы на ухудшение состояния здоровья, связанные с задымлением, от населения посёлка в больницы не поступали.

Фото: Роспотребнадзор Красноярского края