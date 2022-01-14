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Агентство по туризму Красноярского края временно возглавила Ольга Василенко

Главная Общество
Красноярск
13:35 14 Января 2022
красноярск, назначение
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Ольга Василенко стала временным руководителем агентства по туризму Красноярского края. Глава Красноярского края Александр Усс уже подписал соответствующее распоряжение. Документ опубликовали на сайте краевого правительства 13 января.

Ольга Василенко занимала должность заместителя руководителя агентства Юлии Верхушиной, которую повысили до заместителя руководителя администрации губернатора. Напомним, что на новом месте она будет заниматься развитием креативных индустрий.

Фото: © vk.com/visitsiberia_info

 
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