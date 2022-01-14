В Свердловском районе Красноярска выписали штрафов почти на 3 миллиона рублей

За 20221 год 788 жителей и организаций Свердловского района привлекли к административной ответственности. 208 получили предупреждение, 580 — штрафы, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

По сравнению с 2020 годом количество правонарушений снизилось на треть

Среди нарушителей 700 физических лиц, остальные правонарушения совершили юридические и должностные лица. Самые распространённые правонарушения — нарушающие тишину и покой окружающих, незаконная торговля. Помимо этого. По статье нарушение правил благоустройства за парковку автомобиля на газоне был привлечён 191 человек. ​

Наложено штрафов на 2 млн 848 тысяч рублей. Всего оплачено 846 тысяч рублей. Остальные штрафы будут взысканы судебными приставами. Административная комиссия Свердловского района с сотрудниками полиции и ФССП России по Красноярскому краю провели 68 совместных рейдов по месту жительства тех, кто не оплатил штрафы.

Фото: © Руслан Кривобок / РИА Новости