Сумма регионального маткапитала в Красноярском крае выросла до 159 тысяч рублей

В 2022 году сумма регионального материнского капитала в Красноярском крае выросла до 159 тысячи рублей. Выплату получают при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Средства можно потратить на образование, улучшение жилищных условий, покупку транспорта, реабилитацию и прочее.

«Поддержка семей с детьми остается одним из приоритетных направлений бюджетной политики региона. В прошлом году 4778 семей получили сертификаты краевого материнского капитала, а свыше 15 тысяч жителей края ими воспользовались. Общий объем выплат составил более 477 млн рублей», – отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Размер краевого маткапитала индексируется каждый год. Так, в 2016 году семьи получали 125 172 рублей. В прошлом году по инициативе главы края Александра Усса действие закона о краевом материнском капитале продлили еще на 5 лет. Получить сертификат материнского капитала можно через госуслуги, в ближайшем МФЦ или отделении соцзащиты по месту регистрации.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский