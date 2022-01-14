Красноярца наградят за задержание мужчины с автоматом

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, 32-летний врач-психиатр Дмитрий Бараксанов находился в почтовом отделении на ул. Алексеева. Он увидел, что один из посетителей ведёт себя агрессивно, оскорбляет людей и демонстрирует что-то похожее на оружие. Дмитрий мгновенно обезвредил агрессивного посетителя и забрал у него оружие. Осмотрев автомат, убедился, что оно охолощенное и не пригодно для выстрелов. Дмитрий успокоил людей и удерживал мужчину до приезда полицейских.

В отношении 37-летнего нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Руководство красноярского МВД приняло решение о поощрении Дмитрия Бараксанова за отважность и решительность, проявленные в экстренной ситуации.

Фото: скриншот видео МВД