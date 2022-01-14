В Красноярске летом начнётся масштабный ремонт дворовых спортивных площадок

В Красноярске ежегодно обновляют, ремонтируют и строят новые спортивные площадки.

В этом году демонтируют три аварийные хоккейные коробки и на их месте построят новые спортивные площадки, сообщили в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» администрации города Красноярска.

Модернизируют спортплощадки на улицах Маяковского, 13, Судостроительная, 177а и Профсоюзов, 27.

Кроме этого, текущие ремонты запланированы на площадках по 11 адресам, там заменят борты и калитки, отремонтируют искусственное покрытие.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf