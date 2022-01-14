В Эвенкии планируют начать поиски месторождений алмазов

В Эвенкии для выявления месторождений коренных алмазов проведут геологическое и геофизическое изучение участка недр.

Министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых, генеральный директор алмазодобывающей компании «АЛРОСА» Сергей Иванов и временно исполняющий обязанности директора Красноярского научно-исследовательского института геологии и минерального сырья (КНИИГиМС) Сергей Черных подписали соглашение о совместной работе

Специалисты будут применять прогрессивные методы и технологии геологоразведки, новые высокотехнологичные способы прогнозирования, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Для проведения геофизических работ, дистанционного зондирования и дешифрования космоснимков высокого разрешения специалисты организации и научного института будут выезжать в совместные полевые экспедиции.

— Компании «АЛРОСА» берёт на себя обязательства по рациональному использованию природных богатств. Организация будет развивать инфраструктуру и создавать новые рабочие места. Налоги на добычу алмазов будут поступать в бюджет Красноярского края, — отметил Павел Борзых.

— Участок недр обладает ресурсным потенциалом в 150 миллионов карат алмазов. В этом году наши геологи планируют начать на участке полевые исследования и аэрогеофизическую съёмку. Взаимодействие с региональным министерством экологии и его отраслевым предприятием – КНИИГиМС станет полезным для развития геологоразведочных работ на перспективной алмазопоисковой территории, — сказал Сергей Иванов.

Фото: пресс-служба «АЛРОСА» / РИА Новости