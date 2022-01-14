В Железногорске супруга лжеброкера, который обманул 30 человек, возместила ущерб потерпевшим

Следователи доказали вину лжеброкера из Железногорска, обманувшего 30 человек. Все преступления были сделаны по одной схеме: заявители, увидев в соцсетях объявление о легком способе получения прибыли, связывались со злоумышленником и начинали инвестировать деньги в различные проекты.

Действовал обвиняемый осторожно – сначала предлагал перевести на указанный им банковский счет 500 рублей, затем возвращал начинающим «инвесторам» тысячу. Поверив в реальность происходящего, жертвы переводили ему 10 тысяч рублей, после чего подозреваемый блокировал им доступ к своему аккаунту.

В ходе оперативных мероприятий личность мужчины была установлена. Им оказался житель Республики Хакасия. В квартире обвиняемого стражи порядка изъяли сотовый телефон, посредством которого саяногорец общался с потерпевшими и банковские карты.

Свою вину ранее не судимый мужчина признал. Чтобы избежать ответственности, он попросил знакомого оформить на себя банковский счёт, на который и поступали денежные средства.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. От действий мошенника пострадало 30 человек, а сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. В ходе следствия жена подсудимого взяла кредит в банке и возместила материальный ущерб 29 потерпевшим. Делопроизводство по заявлениям данных граждан было прекращено.

Одно из дел дошло до суда. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев