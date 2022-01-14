14 января
Красноярск
погода -22 °C
74.57
 
€ 85.46
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Железногорске супруга лжеброкера, который обманул 30 человек, возместила ущерб потерпевшим

Главная Общество
Красноярск
11:55 14 Января 2022
железногорск, красноярск, мошенничество
версия для печати Ico_print

Следователи доказали вину лжеброкера из Железногорска, обманувшего 30 человек. Все преступления были сделаны по одной схеме: заявители, увидев в соцсетях объявление о легком способе получения прибыли, связывались со злоумышленником и начинали инвестировать деньги в различные проекты.

Действовал обвиняемый осторожно – сначала предлагал перевести на указанный им банковский счет 500 рублей, затем возвращал начинающим «инвесторам» тысячу. Поверив в реальность происходящего, жертвы переводили ему 10 тысяч рублей, после чего подозреваемый блокировал им доступ к своему аккаунту.

В ходе оперативных мероприятий личность мужчины была установлена. Им оказался житель Республики Хакасия. В квартире обвиняемого стражи порядка изъяли сотовый телефон, посредством которого саяногорец общался с потерпевшими и банковские карты.

Свою вину ранее не судимый мужчина признал.  Чтобы избежать ответственности, он попросил знакомого оформить на себя банковский счёт, на который и поступали денежные средства.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. От действий мошенника пострадало 30 человек, а сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. В ходе следствия жена подсудимого взяла кредит в банке и возместила материальный ущерб 29 потерпевшим. Делопроизводство по заявлениям данных граждан было прекращено.

Одно из дел дошло до суда. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Свердловском районе Красноярска выписали штрафов почти на 3 миллиона рублей

В Свердловском районе Красноярска выписали штрафов почти на 3 миллиона рублей

14 Января 2022 г.
Оплачено 846 тысяч рублей
Новости Красноярска: Красноярца наградят за задержание мужчины с автоматом

Красноярца наградят за задержание мужчины с автоматом

14 Января 2022 г.
Он мгновенно обезвредил злоумышленника
Новости Красноярска: В Красноярске летом начнётся масштабный ремонт дворовых спортивных площадок

В Красноярске летом начнётся масштабный ремонт дворовых спортивных площадок

14 Января 2022 г.
Уберут три аварийные хоккейные коробки и на их месте построят новые спортплощадки
Новости Красноярска: В Минусинске ищут женщин, которые оставили деньги в отсеке выдачи банкомата

В Минусинске ищут женщин, которые оставили деньги в отсеке выдачи банкомата

14 Января 2022 г.
Полиция просит помощи в поиске
Новости Красноярска: В Эвенкии планируют начать поиски месторождений алмазов

В Эвенкии планируют начать поиски месторождений алмазов

14 Января 2022 г.
Участок недр обладает ресурсным потенциалом в 150 миллионов карат алмазов
Новости Красноярска: В Красноярске в Центральном районе за год снесли 131 незаконный объект

В Красноярске в Центральном районе за год снесли 131 незаконный объект

14 Января 2022 г.
К торговым объектам относились 16
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

В Красноярске эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

13 Января 2022 г.
По словам родителей, детей отправили по домам
Новости Красноярска: В Роспотребнадзоре назвали способ защиты от «омикрон»-штамма

В Роспотребнадзоре назвали способ защиты от «омикрон»-штамма

12 Января 2022 г.
Инкубационный период нового штамма — 3-6 дней
Новости Красноярска: В Красноярске женщина в состоянии алкогольного опьянения сбила ребёнка на тротуаре

В Красноярске женщина в состоянии алкогольного опьянения сбила ребёнка на тротуаре

12 Января 2022 г.
Ей грозит штраф 30 000 рублей и лишение прав на срок до 2 лет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru