В Красноярске в Центральном районе за год снесли 131 незаконный объект

В Центральном районе с муниципальной земли убрали 131 самовольно установленное временное сооружение, что почти вдвое больше, чем в 2020 году, рассказали в администрации города Красноярска.

99 сооружений собственники убрали самостоятельно. На демонтаж 32 пришлось затратить бюджетные средства. К торговым объектам относились 16. Остальные — контейнеры, ограждения, сараи и другое.

Например, с острова Молокова убрали более 50 временных сооружений. Большинство из них собственники вывезли своими силами. На ул. Диктатуры Пролетариата демонтировали два больших павильонных комплекса.