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В Красноярске в Центральном районе за год снесли 131 незаконный объект

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Красноярск
11:33 14 Января 2022
объекты, общество, красноярск, итоги
Фотография © admkrsk.ru
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В Центральном районе с муниципальной земли убрали 131 самовольно установленное временное сооружение, что почти вдвое больше, чем в 2020 году, рассказали в администрации города Красноярска.

99 сооружений собственники убрали самостоятельно. На демонтаж 32 пришлось затратить бюджетные средства. К торговым объектам относились 16. Остальные — контейнеры, ограждения, сараи и другое.

Например, с острова Молокова убрали более 50 временных сооружений. Большинство из них собственники вывезли своими силами. На ул. Диктатуры Пролетариата демонтировали два больших павильонных комплекса.

— Демонтаж объектов силами и средствами собственников позволяет городу сэкономить бюджетные средства, а владельцам сооружений — избежать оплаты сноса (только после этого объект можно будет забрать со спецплощадки). Поэтому на протяжении нескольких лет большинство времянок в районе собственники убирают сами, — подчеркнул руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

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