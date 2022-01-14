В Новосибирске начали реставрировать легендарный «Борт Тюрикова»

Самолёт С-47 DL «Дуглас» (СССР Л-1204) «Борт Тюрикова», эвакуированный в 2016-2017 годах экспедицией Красноярского краевого отделения Русского географического общества из таймырской тундры, начали реставрировать специалисты компании «Геликоптер».

Доставленный в декабре 2021 года из Красноярска самолёт поместили в специальный ангар на территории новосибирского аэродрома «Мочище». Команда профессиональных реставраторов приступила к работе. Она уже имеет большой опыт - восстанавливала самолёты ПО-2, Як-12, ИЛ-14 и вертолёты МИ-1, Ка-26 и МИ-6.

Ежедневно реставрацией занимаются пять человек. На первом этапе проводится очистка внутренних частей фюзеляжа «Дугласа», повреждённого при аварийной посадке, а также «смывка» внешней поверхности от покраски. После очистки специалисты приступят к так называемой «дефектовке» – определению степени повреждения каждого элемента фюзеляжа.

В целом, предполагается, что реставрация в Новосибирске займёт до 2 лет. После этого «Борт Тюрикова» вернётся в Красноярск.

«Героизм командира экипажа Максима Тюрикова и бортрадиста Алексея Смирнова, которые после аварийной посадки пожертвовали своими жизнями ради спасения людей, заслуживает особой памяти потомков. Хочу отметить и сказать большое спасибо компании «РОСНЕФТЬ» (и лично Игорю Ивановичу Сечину) за поддержку в реставрации самолёта», - отмечает председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко.

Красноярское краевое отделение РГО в течение всего времени будет помогать в восстановлении «Борта Тюрикова» своим новосибирским коллегам.

Фото: © Красноярское краевое отделение РГО