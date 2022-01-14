Первый робот-сварщик заступил на смену на «Норникеле»

Сверхточный японский робот-сварщик Kawasaki может выполнять любые виды сварки и резки, в том числе лазерную. Теперь процесс сварки стал безопаснее и экологичнее. Это пилотный проект завода строительных материалов, входящего в состав Норильского обеспечивающего комплекса. От завода требуется повышение производительности и качества продукции, ведь в Норильске реализуется сразу несколько крупных строительных проектов. Помочь в этом призван Kawasaki.

Оператор контролирует работу сверхточного японского робота-сварщика Kawasaki

Отметим, конструкция состоит из трёх роботов: двух сварочников и позиционера. Позиционер разделяет для безопасности зоны работы робота и человека, а также оберегает оператора от слепящих искр сварки. Два наклонных стола позволяют повернуть деталь в удобное положение. Это увеличивает производительность, скорость и улучшает качество шва. Робот поможет увеличить производительность примерно в три раза.

— Программа задаётся автоматически. Для её написания достаточно либо сварщика, либо человека, который имеет опыт работы со станками с числовым программным управлением, плазмой, лазером. После того как один раз прописали алгоритм действий, запускаете повтор, и робот варит раз за разом, — рассказал Александр Названов, инженер компании FAM-Robotics (официальный интегратор промышленных роботов Kawasaki в России).

Специалист управляет механизмом на расстоянии. Когда в рабочую зону заходит посторонний, робот автоматически отключается.

— Это пилотный проект, если он покажет себя хорошо, мы будем увеличивать количество промышленных роботов на производстве, — отметил исполняющий обязанности начальника цеха по производству минераловатных изделий, электродов и профилированию металлов завода стройматериалов Норильского обеспечивающего комплекса Игорь Гладков.

Фото: "Норникель"