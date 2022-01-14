В Красноярске на катке у БКЗ отменили вечерний сеанс

Как рассказали в администрации города Красноярска, сеанса в 22 часа на катке возле БКЗ больше не будет.

В будние дни каток работаем с 12:00. В выходные и праздничные дни с 10:00. Последний сеанс стартует в 20:00.

Напомним, что каток с искусственным льдом открылся 16 ноября. Билет можно купить на месте или на сайте «Красгорпарка». Взрослый стоит 250 рублей, для льготников цена в два раза меньше – 125 рублей. Стоимость указана за час катания. Аренда или заточка коньков — 250 рублей, детские обойдутся дешевле — 200 рублей при предъявлении документов. Детям до 7 лет — коньки можно взять бесплатно.