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В Красноярске на катке у БКЗ отменили вечерний сеанс

Главная Общество
Красноярск
11:00 14 Января 2022
общество, каток, красноярск, изменения
Фотография © Александр Жуковец
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Как рассказали в администрации города Красноярска, сеанса в 22 часа на катке возле БКЗ больше не будет.

В будние дни каток работаем с 12:00. В выходные и праздничные дни с 10:00. Последний сеанс стартует в 20:00.

Напомним, что каток с искусственным льдом открылся 16 ноября. Билет можно купить на месте или на сайте «Красгорпарка». Взрослый стоит 250 рублей, для льготников цена в два раза меньше – 125 рублей. Стоимость указана за час катания. Аренда или заточка коньков — 250 рублей, детские обойдутся дешевле — 200 рублей при предъявлении документов. Детям до 7 лет — коньки можно взять бесплатно.

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