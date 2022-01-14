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В Красноярском крае родителям предлагают вакцинировать детей от коронавируса

Главная Общество
Красноярск
11:15 14 Января 2022
красноярск, вакцинация, дети
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В Красноярском крае родителям предлагают вакцинировать детей от коронавируса. Такие сообщения появились во многих родительских чатах. Сообщается, что прививка ставится на добровольной основе в детских поликлиниках по месту жительства. От одного родителей потребуется письменное заявление на имя главного врача поликлиники, к которой прикреплён ребёнок. 

Пока в Красноярском крае вакцин для детей нет. Как сообщает Минздрав РФ, в регионах она появится в течении 10-ти дней. Информацию о ее появлении разместят на сайтах медучреждений. Вакцинировать подростков будут модификацией «Спутника V». Она была зарегистрирована 24 ноября.

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников



 

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