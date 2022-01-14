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Семь сотрудников администрация Норильска пойдут под суд по обвинению в халатности

Главная Общество
Красноярск
10:00 14 Января 2022
норильск, суд
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Семь сотрудников администрация Норильска пойдут под суд по обвинению в халатности. По версии следствия, бездействие экс-начальника управления ГО и ЧС, четверых сотрудников единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) и двоих сотрудников управления имущества повлекло гибель семьи под лавиной у горы Отдельная.

Семья жила в самовольно возведённом доме в лавиноопасном месте. Чиновники знали об этом, но никаких мер по сносу дома не предприняли. Более того, в проверочных документах было указано, что никакого дома на склоне не было. 

Трагедия произошла 8 января 2021 года. Под завалами погибли 45-летний мужчина, его 38-летняя супруга и их полуторагодовалый ребёнок. 14-летнему сыну погибших причинён тяжкий вред здоровью. Также пострадали двое жителей Норильска — мужчина и женщина. О том, что в этом районе возможен сход лавины подсудимые знали, но предупреждать отдыхающих не стали.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

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