Семь сотрудников администрация Норильска пойдут под суд по обвинению в халатности. По версии следствия, бездействие экс-начальника управления ГО и ЧС, четверых сотрудников единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) и двоих сотрудников управления имущества повлекло гибель семьи под лавиной у горы Отдельная.

Семья жила в самовольно возведённом доме в лавиноопасном месте. Чиновники знали об этом, но никаких мер по сносу дома не предприняли. Более того, в проверочных документах было указано, что никакого дома на склоне не было.

Трагедия произошла 8 января 2021 года. Под завалами погибли 45-летний мужчина, его 38-летняя супруга и их полуторагодовалый ребёнок. 14-летнему сыну погибших причинён тяжкий вред здоровью. Также пострадали двое жителей Норильска — мужчина и женщина. О том, что в этом районе возможен сход лавины подсудимые знали, но предупреждать отдыхающих не стали.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного комитета.