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В красноярской краевой больнице готов к работе новый аппарат МРТ

Главная Общество
Красноярск
10:01 14 Января 2022
больница, красноярск, общество, здравоохранение
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Покупка нового аппарата МРТ экспертного класса удвоит количество исследований, кроме этого, увеличит их перечень за счёт расширенного функционала и современного программного обеспечения, сообщается на сайте Краевой клинической больницы.

Напомним, аппарат МРТ, действующий в консультативно-диагностической поликлинике, был единственным в больнице. Он приобретён 10 лет назад. За год на нём проводят порядка 3 000 исследований.

Второй аппарат необходим, ведь техника может выходить из строя, а также она требует технического обслуживания. Для размещения нового аппарата МРТ в прошлом году построили здание, которое проектировалось с перспективой установки двух аппаратов МРТ — в планах приобретение ещё одного.

Ранее при техническом обслуживании или ремонта пациенты краевой больницы перенаправлялись в другие клиники. Это создавало неудобства, ведь увеличивались сроки диагностики.

Новый МРТ-аппарат позволяет проводить диагностические исследования детям, тучным людям, страдающим тяжёлыми искривлениями позвоночника, тяжелобольным пациентам с нарушением дыхания, болевым синдромом, ограниченной подвижностью и склонностью к беспокойству.

На новом аппарате можно проводить МРТ сердца. 

Как только разрешения на эксплуатацию будут получены, новая медицинская техника сразу приступит к работе.

Фото: © Александр Черных

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