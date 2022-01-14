В правительстве предложили перенести городской ипподром под Красноярск

Леонид Шорохов, заместитель председателя правительства края — министр сельского хозяйства и торговли обсудил с представителем инициативной группы по защите красноярского ипподрома ситуацию с его продажей.

Как сказал Леонид Шорохов, нет оснований для передачи ипподрома из федеральной в краевую собственность.

Он подчеркнул, что объявление о продаже и факт продажи — разные вещи. Процесс может длиться не один год.

— Мы прорабатываем варианты, чтобы предоставлять услуги, которые оказывал красноярский ипподром. К примеру, емельяновский ипподром «Мустанг» может в два раза увеличить мощности по содержанию и обслуживанию лошадей для сопровождения краевого коневодства. Основная задача — дать людям, детям, с ограниченными возможностями здоровья и преодолевающими последствия тяжёлых заболеваний, возможность заниматься иппотерапией, — отметил заместитель председателя правительства края — министр сельского хозяйства и торговли.

В частности, прорабатываются с ректором аграрного университета Натальей Пыжиковой варианты предоставления учебно-спортивным комплексом коневодства, являющийся площадкой вуза, новых видов услуг, в том числе занятий иппотерапией. На ферме в Емельяновском районе «Коза-дереза» содержат 16 лошадей, там расположен красноярский центр иппотерапии. Занятия проводят квалифицированные специалисты. Если будет необходимо, глава хозяйства Андрей Болсуновский готов увеличить мощности конной площадки.

— Уверен, что к решению сложившейся ситуации подключится и красноярская администрация, — подытожил министр.

Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов