В Красноярске представили концепцию «Поздеев Центра» на Предмостной площади

Главе Красноярского края представили концепцию международного центра креативных индустрий «Поздеев Центр». По планам, новое здание будет построено в ходе реновации Предмостной площади.

Ядром центра станет постоянно действующая экспозиция работ Андрея Поздеева. Здесь будут располагаться многофункциональные выставочные залы, интерактивные локации с мультимедийными технологиями, фондохранилище, творческие и учебные пространства, арт-резиденции, коворкинги, художественные мастерские, шоу-румы, одним словом всё, чтобы стать главной выставочной площадкой города.

«"Поздеев Центр" будет не просто выставочной площадкой. Он станет местом нового культурного производства, здесь будет формироваться творческая и деловая среда для креативного бизнеса Красноярска. Мы уверены, «Поздеев Центр» станет обязательным к посещению местом для жителей и гостей города», – отметил министр культуры края Аркадий Зинов.

Создание «Центра» станет важным шагом для развития креативных индустрий в регионе. В Красноярском крае в этом секторе работают свыше пяти тысяч организаций. Регион занимает второе место в Сибирском федеральном округе по вкладу в креативную экономику. Самые большие объёмы выручки — в сферах разработки программного обеспечения, рекламы, издательского дела и архитектуры, кроме этого, перспективными для края направлениями признаны гастрономия, event-индустрия, ремесло, мода и дизайн.