В Норильске задержали пьяного водителя с поддельным водительским удостоверением

Инспекторы ДПС задержали 26-летнего водителя. Он управлял автомобилем в состоянии опьянения. Проверка данных нарушителя по федеральной базе Госавтоинспекции показала, что пьяным за руль он сел не в первый раз, а права имеют признаки подделки, рассказала в ОВД России по г. Норильску.

Исследование подтвердило, что водительское удостоверение изготовлено не производством ППФ Гознака и содержит данные другого человека.

Автомобиль отправили на штрафстоянку. Мужчина признался, что его права фальшивые, купил они их за 35 тысяч рублей в интернете, после того, как в 2020 году его лишили права управления транспортными средствами за езду в нетрезвом виде.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение либо использование заведомо поддельного документа» и по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальное наказание, которое грозит мужчине — лишение свободы на срок до двух лет.

Фото: © Павел Бедняков / РИА новости