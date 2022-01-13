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В Ужурском районе изъяли 180 граммов наркотических веществ

Главная Общество
Красноярск
16:50 13 Января 2022
мвд, происшествия, общество, в красноярском крае, наркотики
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В Ужурском районе полицейские заметили двое мужчин с полимерными пакетами, которые при виде сотрудников ОВД попытались скрыться на соседней улице, но были задержаны. У одного из задержанных в пакете обнаружили и изъяли 180 граммов наркотического вещества. Мужчина сказал, что хранил наркотики для личного потребления.

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, в отношении 31-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств». Максимальное наказание по статье — лишение свободы сроком до 10 лет.

Фото: 24.мвд.рф

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