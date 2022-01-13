13 января
Красноярск
погода -17 °C
74.53
 
€ 84.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске с территории Кировского района за год вывезли более 16 тысяч кубометров мусора

Главная Общество
Красноярск
16:20 13 Января 2022
красноярск, общество, мусор, экология
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

За 2021 год с территории Кировского района ликвидировали 39 незаконных свалок мусора. Вывезено более 16 тысяч кубометров отходов. Самые крупные убраны с Кузнецовского плато, ул. Монтажников, ул. Кутузова, 1, ул. Придорожной и ул. Спортивной. Об этом рассказали в администрации города Красноярска.

Более 7 тысяч кубометров отходов вывезено с Кузнецовского плато (район СНТ «Мечта-2»). Работы по ликвидации мусора выполнял подрядчик ООО «Бакмэн». Там выполнили не только очистку территории, но и планировку участка.

— В прошлом году за незаконное складирование мусора составлено 28 протоколов. Сумма штрафов — 371 500 рублей, — отметил руководитель администрации Кировского района Александр Митрошкин.

Для профилактики специалисты администрации и сотрудники полиции на регулярной основе проводят рейды, напоминая предпринимателям и жителям о необходимости складировать мусор в специально отведённые места. По возможности устанавливают и камеры видеонаблюдения, к примеру, на ул. Монтажников, 58 установлены две видеокамеры.

За нарушение правил благоустройства предусмотрены штрафы: для граждан — от 1,5 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Сообщать о несанкционированных свалках можно по тел.: 222-37-04, 222-37-91.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске представили концепцию «Поздеев Центра» на Предмостной площади

В Красноярске представили концепцию «Поздеев Центра» на Предмостной площади

13 Января 2022 г.
новое здание будет построено в ходе реновации Предмостной площади
Новости Красноярска: В Ужурском районе изъяли 180 граммов наркотических веществ

В Ужурском районе изъяли 180 граммов наркотических веществ

13 Января 2022 г.
Местному жителю грозит до 10 лет лишения свободы
Новости Красноярска: В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 23 человека

В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 23 человека

13 Января 2022 г.
Подтверждённых диагнозов на 12 января – 265
Новости Красноярска: Благодаря прокуратуре 60 семей Бирилюсского района получили благоустроенные квартиры

Благодаря прокуратуре 60 семей Бирилюсского района получили благоустроенные квартиры

13 Января 2022 г.
Стоимость квартир — более 128 млн рублей.
Новости Красноярска: В прошлом году в Красноярском крае погибло 9 пропавших детей

В прошлом году в Красноярском крае погибло 9 пропавших детей

13 Января 2022 г.
Большинство из них утонули
Новости Красноярска: В Красноярске оштрафовали предпринимателя за продажу ветеринарных препаратов без лицензии

В Красноярске оштрафовали предпринимателя за продажу ветеринарных препаратов без лицензии

13 Января 2022 г.
Изъятые лекарства направлены на уничтожение
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: После смерти пациента медики из Лесосибирска получили выговор за застолье на рабочем месте

После смерти пациента медики из Лесосибирска получили выговор за застолье на рабочем месте

12 Января 2022 г.
Такое решение вынес краевой минздрав
Новости Красноярска: В офисном здании на Калинина произошло возгорание

В офисном здании на Калинина произошло возгорание

10 Января 2022 г.
На месте работают 4 единицы техники и 15 человек личного состава
Новости Красноярска: Младенец в коробке: в Новосибирской области спасли брошенного у дороги ребенка

Младенец в коробке: в Новосибирской области спасли брошенного у дороги ребенка

9 Января 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru