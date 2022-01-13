В Красноярске с территории Кировского района за год вывезли более 16 тысяч кубометров мусора

За 2021 год с территории Кировского района ликвидировали 39 незаконных свалок мусора. Вывезено более 16 тысяч кубометров отходов. Самые крупные убраны с Кузнецовского плато, ул. Монтажников, ул. Кутузова, 1, ул. Придорожной и ул. Спортивной. Об этом рассказали в администрации города Красноярска.

Более 7 тысяч кубометров отходов вывезено с Кузнецовского плато (район СНТ «Мечта-2»). Работы по ликвидации мусора выполнял подрядчик ООО «Бакмэн». Там выполнили не только очистку территории, но и планировку участка.

— В прошлом году за незаконное складирование мусора составлено 28 протоколов. Сумма штрафов — 371 500 рублей, — отметил руководитель администрации Кировского района Александр Митрошкин.

Для профилактики специалисты администрации и сотрудники полиции на регулярной основе проводят рейды, напоминая предпринимателям и жителям о необходимости складировать мусор в специально отведённые места. По возможности устанавливают и камеры видеонаблюдения, к примеру, на ул. Монтажников, 58 установлены две видеокамеры.

За нарушение правил благоустройства предусмотрены штрафы: для граждан — от 1,5 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Сообщать о несанкционированных свалках можно по тел.: 222-37-04, 222-37-91.