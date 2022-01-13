В прошлом году в Красноярском крае погибло 9 пропавших детей

Волонтёрская организация «Поиск пропавших детей — Красноярск» начала подводить итоги своей работы в 2021 году. Так, девять пропавших детей нашли мертвыми. Большинство утонули в водоёмах, но к числу погибших причислили убитую в Уяре шестилетнюю девочку, 17-летнего подростка, пропавшего в районе Октябрьского моста, и утонувшего во время игр на льду восьмилетнего мальчика.

Поисковики отмечают, что годом ранее их число не превышало одного-двух.

«25 мая, в день памяти пропавших детей, на нашей Аллее Памяти будут высажены новые кусты сирени. В этом году их впервые будет столько много, – говорится в сообщении поисковиков. — Это девять трагедий, которые нам пришлось пережить, видеть глаза их родителей, пытаться как-то поддержать, утешить, если такое вообще возможно».

Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk